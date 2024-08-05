Семейный фестиваль "Московский день физкультурника" пройдет в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семейный фестиваль "Московский день физкультурника" пройдет на мультиспортивной площадке в "Лужниках" 10 и 11 августа в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

На мероприятии запланированы выступления различных артистов. Mary Gu, группа "Пицца" и Митя Фомин выйдут на сцену в 17:00 10 августа. Вести концертную программу будет шоумен Иван Чуйков. Желающие также смогут принять участие в мастер-классе по игре Just Dance.

На следующий день запланированы тренировки по зумбе под хиты группы "Руки Вверх Band". Выступление группы 5sta Family состоится в 19:30.

Площадки фестиваля будут поделены на 18 тематических зон, посвященных волейболу, теннису, футболу, бадминтону, шахматам, фрисби и другим направлениям. Гости будут не только в роли зрителей, но и сами смогут поучаствовать в состязаниях. Для детей предусмотрена отдельная программа.

Мультиспортивная площадка доступна со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу – с 12:00 до 22:00, в субботу – с 10:00 до 22:00, а в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Ранее в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открылась интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" в одноименном центральном выставочном зале. Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

