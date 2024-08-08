08 августа, 08:45Спорт
Серия тренировок пройдет в эти выходные в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Москвичей и гостей города приглашают посетить тренировки на развитие координации в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 10 и 11 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Такие занятия помогают улучшить когнитивные функции и ускоряют адаптацию к различным условиям.
Опытные наставники проведут занятия по йоге в субботу, 10 августа, с 10:00 до 11:00 в 26 городских парках. В 12:00 на этих же площадках пройдут функциональные тренировки.
В воскресенье, 11 августа, йога будет проходить на 24 площадках с 18:00 до 19:00, а сразу после – функциональные тренировки. Подробности об участии доступны по ссылке.
10 августа в 11:45 йогой также можно позаниматься на крышах центров "Место встречи": "Янтарь", "Марс", "Эльбрус" и "Орбита". Однако требуется предварительная регистрация.
В свою очередь, функциональные тренировки в этот день будут проходить с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха "Левобережье". На следующий день занятия пройдут в парке "Мещерский" в 11:00 и на территории пляжа № 3 "Серебряного бора". В 14:00 тренировки начнутся в зоне отдыха "Тропарево", возле Большого Городского пруда в Зеленограде и в "Строгино Wake Park". С расписанием можно ознакомиться здесь.
Любителей настольного тенниса приглашают в парки "Суворовский", "Дубовая роща "Маяк", "Кузьминки-Люблино", "Свиблово" и на стадион "Авангард". Там 10 августа в 19:00 тренировки проведут профессионалы. Занятия также пройдут в доме 34, корпусе 2, на улице Перекопской в Зеленограде.
Для всех желающих доступны тренировки по бадминтону. В 19:00 в субботу их проведут по следующим адресам:
- улица Василисы Кожиной, дом 14, корпус 6;
- улица Демьяна Бедного, дом 7;
- улица Яблочкова, дом 43;
- улица Кусковской, дом 31, корпус 1;
- улица Рождественская, дом 19, корпус 2;
- улица Россошанская, дом 9, корпус 1а;
- Бескудниковский бульвар, дом 25, корпус 4;
- улица Южнобутовская, дом 96.
Занятия по ушу проведут в 11:00 11 августа в парках "Митино", "Зюзино", парке имени Н. Н. Прямикова, саду "Эрмитаж", парке искусств "Музеон", парке Олимпийской Деревни, в музее-заповеднике "Коломенское", а также в Гончаровском, Перовском и Бутовском парках.
Тренировки по роллер-спорту в 19:00 запланированы в парках "Печатники", "Красная Пресня", "Зюзино", "Ходынское поле", "Митино", "Сосенки", "Сокольники", Олимпийской Деревни и на ВДНХ. Необходимо записаться на занятия.
Свыше 20 спортивных мероприятий уже прошли на Северном речном вокзале в рамках проекта "Лето в Москве" с начала лета. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, перед городом стоит задача поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Всех желающих приглашают посетить бесплатные занятия. Всего на указанной площадке в этом году состоялось более 60 мероприятий "Лета в Москве".
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