Серия тренировок пройдет в эти выходные в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей и гостей города приглашают посетить тренировки на развитие координации в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 10 и 11 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Такие занятия помогают улучшить когнитивные функции и ускоряют адаптацию к различным условиям.

Опытные наставники проведут занятия по йоге в субботу, 10 августа, с 10:00 до 11:00 в 26 городских парках. В 12:00 на этих же площадках пройдут функциональные тренировки.

В воскресенье, 11 августа, йога будет проходить на 24 площадках с 18:00 до 19:00, а сразу после – функциональные тренировки. Подробности об участии доступны по ссылке.

10 августа в 11:45 йогой также можно позаниматься на крышах центров "Место встречи": "Янтарь", "Марс", "Эльбрус" и "Орбита". Однако требуется предварительная регистрация.

В свою очередь, функциональные тренировки в этот день будут проходить с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха "Левобережье". На следующий день занятия пройдут в парке "Мещерский" в 11:00 и на территории пляжа № 3 "Серебряного бора". В 14:00 тренировки начнутся в зоне отдыха "Тропарево", возле Большого Городского пруда в Зеленограде и в "Строгино Wake Park". С расписанием можно ознакомиться здесь.

Любителей настольного тенниса приглашают в парки "Суворовский", "Дубовая роща "Маяк", "Кузьминки-Люблино", "Свиблово" и на стадион "Авангард". Там 10 августа в 19:00 тренировки проведут профессионалы. Занятия также пройдут в доме 34, корпусе 2, на улице Перекопской в Зеленограде.

Для всех желающих доступны тренировки по бадминтону. В 19:00 в субботу их проведут по следующим адресам:

улица Василисы Кожиной, дом 14, корпус 6;

улица Демьяна Бедного, дом 7;

улица Яблочкова, дом 43;

улица Кусковской, дом 31, корпус 1;

улица Рождественская, дом 19, корпус 2;

улица Россошанская, дом 9, корпус 1а;

Бескудниковский бульвар, дом 25, корпус 4;

улица Южнобутовская, дом 96.

Занятия по ушу проведут в 11:00 11 августа в парках "Митино", "Зюзино", парке имени Н. Н. Прямикова, саду "Эрмитаж", парке искусств "Музеон", парке Олимпийской Деревни, в музее-заповеднике "Коломенское", а также в Гончаровском, Перовском и Бутовском парках.

Тренировки по роллер-спорту в 19:00 запланированы в парках "Печатники", "Красная Пресня", "Зюзино", "Ходынское поле", "Митино", "Сосенки", "Сокольники", Олимпийской Деревни и на ВДНХ. Необходимо записаться на занятия.

Свыше 20 спортивных мероприятий уже прошли на Северном речном вокзале в рамках проекта "Лето в Москве" с начала лета. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, перед городом стоит задача поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Всех желающих приглашают посетить бесплатные занятия. Всего на указанной площадке в этом году состоялось более 60 мероприятий "Лета в Москве".

