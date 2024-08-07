Фигурист Илья Авербух провел "Зарядку долголетия" в Вешняках

Фото: Ульяна Пшеничная

Призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух провел зарядку в парке "Радуга" в районе Вешняки Восточного административного округа, передает Агентство "Москва".

"Москва – это драйвер. Москва – это круто. Самый крутой проект мэра Москвы – это "Московское долголетие", – сказал он.

Авербух отметил, что сам родом из ВАО. Родители спортсмена и сейчас живут в Новогиреево. Он отозвался на просьбу своего друга – руководителя центра московского долголетия "Новокосино" Людмилы Митрюк – присоединиться и провести тренировку.

На зарядку приехали жители из разных районов. Многие из них посещают такие тренировки регулярно и признаются – это для них любимый летний досуг от центров московского долголетия. По словам Митрюк, для активности и спорта нет возрастных ограничений, и долголеты-участники клубов постоянно это подтверждают, посещая любимые зарядки.

"Зарядки долголетия" – это неотъемлемая часть активного образа жизни наших жителей серебряного возраста. Занятия не только помогают поддерживать физическое и душевное здоровье, но и улучшают качество жизни", – подчеркнула она.

Занятия каждую неделю проходят в самых знакомых местах Москвы: на Воробьевых горах, в Парке Горького, ВДНХ, на площади Большого театра. Они будут проводиться все лето в будни с 09:30 до 10:30. Следить за расписанием можно на сайте.

Ранее Сергей Собянин отметил, что спортивная инфраструктура столицы позволяет заниматься спортом в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Для горожан доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

