Сенатор Святенко: в Марьине появится один из крупнейших храмовых комплексов в ЮВАО

Фото: Александр Чикин

Депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко ознакомилась с ходом строительства храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, который расположен в районе Марьино, передает Агентство "Москва".

"Храмовый комплекс строится в парке Артема Боровика в память о погибших воинах, а также военных корреспондентах, которые исполняли свой долг в разные времена. <…> Строительство храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона – знаковое событие для города. Он станет одним из крупнейших в Юго-Восточном округе столицы и сможет вместить около 750 прихожан. Мы видим, что уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка стен, возведен полностью каркас, включая цокольный и этаж для воскресной школы. Также изготовлены купола, которые будут установлены в ближайшее время", – сказала Святенко.

В установке свайного поля участвовали жители Марьино: помогали в освобождении площадки под строительство, пересаживали деревья, разбивали клумбы. По словам Святенко, на территории временного храма открыта площадка, на которой плетут маскировочные сети для специальной военной операции.

Благодаря префектуре ЮВАО и управе района Марьино провели масштабные земляные работы. С места строительства вывезли 1 150 самосвалов грунта, после чего стало возможным устроить свайное поле. В настоящее время работы проводятся при поддержке святейшего патриарха Кирилла, который выделил финансирование на строительство всей коробки здания. Приходу еще предстоит найти средства на отделку здания храмового комплекса.

В прошлом году в Филях отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы. Фасадам храма вернули исторический облик. Специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы.

