Дом – причту храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2026 года дом – причта храма Христа Спасителя будет отреставрирован и приспособлен под использование в качестве жилья. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В Соймоновском проезде начинаются работы по реставрации и приспособлению под современное использование объекта культурного наследия – дома – причты храма Христа Спасителя. Завершение работ запланировано на 2026 год", – указано в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин заявил, что в 1968 году в помещениях здания, находящегося в Соймоновском проезде, доме 7, строении 1, проводился капитальный ремонт, они использовались для административных целей. Поле этого, в 1990 году, они были реконструированы, что привело к заметным изменениям в планировке здания.

"Для восстановления объекта специализированным застройщиком проведены все необходимые инженерно-технические обследования и инженерно-геологические изыскания, подготовлена и согласована документация по приспособлению объекта к современному использованию под размещение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой", – рассказал он.

По словам Левкина, квартиры будут возведены на втором и третьем этажах, на первом расположат магазины, офисы, кафе, рестораны и многое другое. Также на подземном этаже дома появится автостоянка, там же появятся помещения инженерно-технического обслуживания.

Специалисты, реконструируя дом, сохранят и усилят наружные кирпичные стены, заменят перекрытия в строении, займутся отделкой фасада, предусмотренной проектом реставрации.

Подчеркивается, что проект был создан по программе комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая ежегодно формируется с 2011 года в рамках программы "Градостроительная политика", принятой Сергеем Собяниным.

Ранее Левкин рассказывал о завершении строительно-монтажных работ и устройства наружных коммуникаций в храмовом комплексе в честь преподобного Алексия, человека Божия в московском районе Крылатское.

Фасады украсят декоративными элементами и мозаикой. Внутри храма построят молельный зал с алтарной частью, зал заседаний, на верхних этажах сделают хоры. В цокольной части будет находиться инженерная инфраструктура и технические комнаты, отметил он.



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