18:14Мэр Москвы
Собянин рассказал о предстоящей реставрации Церкви Всех Святых в Красносельском районе
Фото: VK Сергей Собянин
На реставрацию Церкви Всех Святых в Красносельском районе Москвы выделили субсидию, рассказал Сергей Собянин.
"Она входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы – Алексеевского монастыря", – написал мэр Москвы на странице в соцсети "ВКонтакте".
Градоначальник отметил, что возведение церкви происходило с 1887 по 1891 год по проекту архитектора Александра Никифорова. В результате появилось однокупольное двухэтажное строение с колокольней.
Собянин уточнил, что в церкви создали уникальный иконостас из белого резного мрамора в русско-византийском стиле. При этом живописью занимались иконописцы из Троице-Сергиевой лавры.
Однако много элементов утратили в период с середины 1920-х до конца 1980-х годов. Тогда храм принадлежал светским учреждениям, рассказал мэр. Он добавил, что в 1897 году рядом со зданием церкви возвели богадельню и кельи. Все три здания относятся к объектам культурного наследия регионального значения.
"Специалисты провели научно-исследовательские работы, приступают к детальному проекту реставрации", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что ящик с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева вскрыли. Его специалисты приступили к обследованию иконы после экспонирования в храме Христа Спасителя. Сколько времени займет исследование, не уточнялось.
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