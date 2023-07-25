Собянин рассказал о предстоящей реставрации Церкви Всех Святых в Красносельском районе

Фото: VK Сергей Собянин

На реставрацию Церкви Всех Святых в Красносельском районе Москвы выделили субсидию, рассказал Сергей Собянин.

"Она входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы – Алексеевского монастыря", – написал мэр Москвы на странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что возведение церкви происходило с 1887 по 1891 год по проекту архитектора Александра Никифорова. В результате появилось однокупольное двухэтажное строение с колокольней.

Собянин уточнил, что в церкви создали уникальный иконостас из белого резного мрамора в русско-византийском стиле. При этом живописью занимались иконописцы из Троице-Сергиевой лавры.

Однако много элементов утратили в период с середины 1920-х до конца 1980-х годов. Тогда храм принадлежал светским учреждениям, рассказал мэр. Он добавил, что в 1897 году рядом со зданием церкви возвели богадельню и кельи. Все три здания относятся к объектам культурного наследия регионального значения.



"Специалисты провели научно-исследовательские работы, приступают к детальному проекту реставрации", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что ящик с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева вскрыли. Его специалисты приступили к обследованию иконы после экспонирования в храме Христа Спасителя. Сколько времени займет исследование, не уточнялось.



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