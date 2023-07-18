Во Дворце пионеров на Воробьевых горах началась реставрация панно "Юные ленинцы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах проводятся работы по реставрации пяти его корпусов. На данный момент началась реставрация панно "Юные ленинцы", которое находится под портиком главного входа в здание. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам замглавы департамента капремонта Москвы Сергея Мельникова, ансамбль Дворца пионеров является образцом и памятником советского модернизма, а панно "Юные ленинцы" занимает в этом комплексе монументальных работ центральное место.

"Это сложная многофигурная композиция, выполненная в смешанной технике: смальта и поливная керамика сочетаются с рельефными изображениями из белого цемента. Панно расположено под портиком главного входа в здание дворца, имеет общий оранжево-красный тон с небольшим дополнением синего цвета", – отметил он.

Именно это помогает воспринимать композицию с дальних точек и хорошо сочетается с зеленым ковром площади парадов, добавил Мельников.

Панно до начала работ находилось в хорошем состоянии, однако на нем имелись мелкие повреждения. Так, в некоторых местах были утрачены элементы композиции, а в других частях наблюдались сколы и трещины.

Специалисты во время реставрации вернут первоначальный вид декоративному живописному произведению.

Сначала панно отмыли от многолетних грязевых отложений. После этого со всех мест, где были утраченные элементы, сняли шаблоны, фиксирующие их размер. Все детали будут воссозданы по образцу сохранившихся аналогичных фрагментов.

Кроме того, рабочие вручную и при помощи специальных составов очистят стеклянные части от закрашивания, которое произошло во время эксплуатационного ремонта швов между ними. Сами швы также приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году впервые за 40 лет на ВДНХ в Москве заработал Керамический фонтан. Объект располагается около павильона № 30 "Микробиологическая промышленность".

До этого стало известно, что во Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках реставрации пяти его корпусов воссоздадут зенитные фонари по архивным чертежам.

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах обещают завершить в сентябре этого года