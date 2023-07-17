Керамический фонтан заработал на ВДНХ в Москве впервые за 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В 2023 году впервые за 40 лет на ВДНХ в Москве заработал Керамический фонтан. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Объект располагается около павильона № 30 "Микробиологическая промышленность". Фонтан возвели в начале 1950-х годов по проекту архитектора В. М. Таушканова и инженера Н. В. Орехова.

"Главный мотив скульптурного оформления – различные масличные растения. Верхняя чаша сделана в виде одного крупного цветка подсолнечника, а постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев", – говорится в сообщении.

В ходе реставрации объекта все его керамические детали отливали заново в мастерской. Фонтан отреставрировали по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Помимо этого, специалисты проложили новые инженерные коммуникации и заменили оборудование.

Ранее на ВДНХ завершился ремонт в павильоне № 27 "Физкультура и спорт". В главном зале на первом этаже установили дубовые двери в латунной окантовке, выполненные в стиле модернизма 1930-х годов. Там же провели современную электрику, благодаря чему здесь сделали подсветку.

