Собянин: Москва — лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является лидером среди европейских столиц по количество исторических усадеб, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб – объектов культурного наследия", – уточнил Собянин.

Мэр Москвы привел в качество примера реставрационных работ крупные ансамбли Остафьево и Старо-Никольское, а также усадьбу Андрея Сытина.

Как подчеркнул Собянин, в настоящий момент в Москве 74 объекта находятся в стадии проектирования. Среди них – усадьба Виноградово, усадьба Бергов, усадьба Покровское-Стрешнево, усадьба Кусково и усадьба Баташева.

По словам московского градоначальника, после восстановления особняки включают в туристические маршруты. Кроме того, в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что свыше 600 миллионов пассажиров воспользовались МЦД-1 и МЦД-2. По его словам, ежедневно совершается до 620 тысяч поездок.

Он также добавил, что все больше граждан пересаживаются на диаметры с метро, наземного транспорта и личных машин

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