Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры при благоустройстве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации различных памятников истории и культуры. Во время проведения работ по благоустройству специалисты также уделяют внимание этим объектам. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этом году впервые за 40 лет вновь заработал фонтан, находящийся рядом с павильоном № 30 на ВДНХ. Многие детали конструкции заново создавались мастерами, фонтан был отреставрирован в рамках благоустройства территории павильона. Помимо этого, были проложены новые инженерные коммуникации и проведена замена оборудования.



"Бывают случаи, когда главный акцент – сами здания, а благоустройство территории – завершающий этап создания единого ансамбля", – написал мэр.

В пример своим словам он привел Московский дворец пионеров, где специалисты проводят ремонтные работы в пяти корпусах, они постараются сохранить исторические элементы дворца и отреставрируют их. Финальным этапом станет благоустройство прилегающей к зданию территории.

"Продолжаем реставрацию ансамбля усадьбы "Покровское-Стрешнево". Ее начали в прошлом году вместе с реабилитацией территории одноименного парка", – добавил Собянин.

Фасады ансамбля уже были отреставрированы, в данный момент работники занимаются внутренним убранством, рассказал градоначальник.



Ранее Собянин сообщал, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" за десять лет помогла спасти 22 столичных памятника архитектуры.

Благодаря программе в столице привели в порядок жилой дом купца Николая Баулина XIX века, Чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, городскую усадьбу Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии, отметил мэр Москвы.



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