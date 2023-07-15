Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С даты запуска первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) ими воспользовались свыше 600 млн пассажиров. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Первый и второй диаметры МЦД с даты запуска перевезли 600 миллионов пассажиров. Сейчас на них ежедневно совершается до 620 тысяч поездок. МЦД-1 и МЦД-2 связали свыше 40 районов столицы и ряд городов Подмосковья, стали основой транспортного каркаса Московского региона. Диаметры не только улучшили связь Москвы с Московской областью, но и выступили аналогом метро для передвижения по столице. За три с половиной года количество поездок на МЦД внутри города увеличилось почти в два раза», – уточнил мэр Москвы.

Он также добавил, что все больше граждан пересаживаются на диаметры с метро, наземного транспорта и личных машин. Одна из основных причин популярности МЦД, по его мнению, – это высокий уровень комфорта.

Ранее Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. Градоначальник отметил, что жители Солнцева, Ново-Переделкина и других районов на западе столицы ждали метро с 1984 года. В эти годы им приходилось добираться до станции метро "Юго-Западная" по заторам на Боровском шоссе и МКАД.