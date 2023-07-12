Фестиваль "Дачное Царицыно" пройдет в Москве с 14 по 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Фестиваль "Дачное Царицыно" с музыкальной и литературной программой пройдет под открытым небом с 14 по 23 июля на площадке "Зеленый партер" у Черногрязских ворот в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Он проводится уже в пятый раз. В этом году гостей праздника, помимо отличной музыки, спектаклей и литературных вечеров, будут ждать творческие лаборатории, а также уличная еда со всего мира", – отмечается в сообщении.

Гости фестиваля могут бесплатно принять участие на всех мероприятиях. Однако для участия в творческих лабораториях нужно приобрести комплексный билет в музей, который будет действовать в течение 10 дней. Посмотреть расписание событий и приобрести билет можно на сайте музея-заповедника "Царицыно".

В этом году фестиваль состоится на тему реставрации. В музее "реставрируют" и возродят на 10 вечеров дачный отдых, каким он был в Царицыне с середины XIX до начала XX столетия. В эти времена в Царицыно приезжали философ Владимир Соловьев, поэты Федор Тютчев и Андрей Белый, писатели Леонид Андреев, Иван Бунин и композитор Петр Чайковский, певец Леонид Собинов, художники Константин Коровин и Станислав Жуковский.

"Реставрация – это не просто восстановление старинных предметов, хотя этому занятию на нашем фестивале будет посвящена одна из творческих лабораторий. Это прежде всего умение ценить не столько вещь, сколько прошлое, о котором она напоминает, и истории, с ней связанные. Мы затрагиваем тему реставрации как способ сберечь то, что действительно дорого для всех и каждого", – рассказала гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

Мероприятия фестиваля будут начинаться в 10:00 с утренней гимнастики. Участники события получат коврики и бутылочки воды. С 12:00 будут идти спектакли для детей. С 14:00 намечены концерты для детей. В 20:00 для взрослой аудитории будут проходить концерты живой музыки. С пятницы по воскресенье в 18:00 для взрослых планируют давать спектакли.

В рамках фестиваля будут работать лаборатории по лоскутному шитью, ботаническому рисунку, работе с деревом и реставрации мебели. Кроме того, на улице откроют маркет, где можно будет купить еду или подарки. 16, 22 и 23 июля преподаватели шахматной школы проведут сеансы одновременной игры с опытными игроками. Новичков обучат классическим шахматным дебютам. Также откроется выставка художников-иллюстраторов.

В первый день фестиваля, 14 июля, состоится концерт Халиды Абуевой и оркестра Exilados. Также гости смогут провести вечер с любителями фильмов Эмира Кустурицы. Помимо этого, для пришедших будет играть оркестр Exilados. Музыкальное шоу дополнит цыганский танцевальный ансамбль.

На следующий день, 15 июля, пройдет литературный вечер "В пространстве Пушкина". Заслуженный артист России Александр Арсентьев прочитает стихотворения Александра Пушкина и другие его произведения. Также Арсентьев поделится размышлениями и открытиями, которые связаны с его погружением в творчество поэта.

16 июля гостей ждет музыкально-поэтический спектакль "Звуки речи" в постановке и исполнении артиста Антона Кукушкина. В своем выступлении он исполнит стихотворения Александра Пушкина, Саши Черного, Иосифа Бродского, Бориса Рыжего, Александра Кушнера, Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого.

Иммерсивный квест-спектакль "Письма Белоснежки" для детей и взрослых пройдет 17 июля. Дети смогут погрузиться в это событие и повлиять на сюжет.

18 июля в "Царицыне" проект Ethnote представит игру на ханге, флейте, кахоне, джембе, гитаре и бас-гитаре, кларнете и саксофоне. Группа исполнит этническую музыку в авторской обработке.

На "Дачном Царицыне" джазовая певица Сандра Фракенберг исполнит свинг и бибоп 19 июля. Этот концерт станет данью уважения легендарной джазовой певице Элле Фицджеральд.

20 июля гости фестиваля смогут услышать настоящий шаманский бубен в исполнении дуэта "Где-то там".

Творческий вечер артиста театра и кино Михаила Горевого, сыгравшего в фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост", 20-м фильме бондианы "Умри, но не сейчас", пройдет 21 июля. Актер расскажет гостям о своем пути в профессию и творческих победах в киноиндустрии России и США.

Полуторачасовой спектакль "Вертинский" в постановке Никитинского театра представят зрителям 22 июля. Это мероприятие станет одним из самых ярких событий предпоследнего фестивального дня.

На 23 июля запланирован необычный спектакль "Клуб анонимных книгофобов", посвященный всем, кто не любит читать и впадает в тоску при виде раскрытой книги. В этот же день выступит Сергей Мазаев из группы "Моральный кодекс" и его сайд-проект Queentet с попурри из песен Адриано Челентано, Лайонела Ричи, Юрия Антонова и Вениамина Баснера.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что площадки фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест", который проходил в столице с 3 по 9 июля, посетили более 150 тысяч человек.

В числе гостей фестиваля были не только москвичи, но и жители 35 регионов России и 19 стран мира. Для желающих познакомиться с развитием творческих индустрий функционировали 60 площадок.

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