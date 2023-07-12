Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел после завершения комплексной реставрации стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов в столичном районе Перово.

"Мы с вами говорили о крытом скейт-парке. Непростой такой проект. Вот сделали. Все функционирует, все работает круглый год", – сказал мэр Москвы во время общения со скейтбордистами.

В свою очередь, президент Федерации скейтбординга РФ Илья Вдовин рассказал Собянину, что сейчас ведется совместная работа с Москомспортом и МГФСО по открытию школы скейтбординга на базе спортивного комплекса "Авангард". Он уточнил, что в школе будут "двигаться в сторону высших достижений", тем более сейчас для этого есть все условия.

"Для ребят это, конечно, колоссальная мотивация двигаться вперед", – заметил Вдовин.

Кроме того, Собянин пообщался с воспитанниками футбольной школы. Они уже приступили к занятиям на реконструированном стадионе. По словам градоначальника, воспитанники могут тренироваться и соревноваться круглый год благодаря покрытию поля с системой подогрева.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция "Авангарда" началась в январе 2022 года и была проведена в несколько этапов. Первый этап завершился в 2022 году, второй – в июле 2023 года. Всего благоустроили 12 гектаров.

Во время работ специалисты провели реставрацию самого ценного элемента исторического облика стадиона – входной группы с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов с двумя мозаичными панно. В прошлом году панно были полностью воссозданы. Кроме того, на главной аллее "Авангарда" сделали сухой фонтан из более 150 струй с архитектурно-художественной подсветкой, обустроили две детские и шесть спортивных площадок.

На футбольном поле для всесезонного использования уложили искусственный газон и создали систему подогрева. Также воссоздали исторические трибуны, которые рассчитаны на 1 524 места. Провели ремонт в административно-бытовом комплексе.

На территории "Авангарда" обустроили фитнес-зону со специальными тренажерами для старшего поколения, зону отдыха, установили теннисные столы и создали площадку для игры в петанк. Кроме того, сделали многофункциональную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута.

Также в "Авангарде" появились скейт-парк и памп-трек. Специалисты возвели три спортивных павильона: "экстрим" – для занятий скейтбордингом, "пластика" – для занятий гимнастикой, волейболом, гандболом, теннисом, боевыми искусствами, йогой и пилатесом, и "игра" – для проведения кружков и мастер-классов.

Помимо этого, привели в порядок территорию между павильонами. Зимой здесь планируется заливать каток.

Также специалисты отремонтировали гостиницу площадью 413 "квадратов". В ней могут останавливаться участники соревнований.

В настоящее время активно развиваются столичные районы Перово и Новогиреево. Например, в Новогирееве 10 июля открылся после реконструкции филиал № 1 городской поликлиники № 69 на Федеративном проспекте, ремонт в которой начали в сентябре 2022 года. В результате реконструкции стало больше процедурных кабинетов и кабинетов врачей общей практики. Кроме того, открыли зал ЛФК и кабинет массажа, создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Указанная поликлиника оснащена самым новым медоборудованием. Кроме того, она подключена к ЕМИАС. Специально для посетителей создали зоны для комфортного ожидания. Их оборудовали кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, диванами. А для медперсонала оборудовали комнаты отдыха.

В рамках реконструкции поликлиники была благоустроена и озеленена прилегающая территория.

Кроме того, в сентябре 2023 года в Новогирееве в первую новостройку по реновации въедут москвичи. Она находится по адресу Свободный проспект, владение 25/27. На едином стилобате возводят две жилые 21-этажные секции по индивидуальному проекту. Работы должны завершиться до конца июля 2023 года.

Новостройка рассчитана на 200 квартир общей площадью 11,3 тысячи квадратных метров. Жильцы получат квартиры с улучшенной отделкой по требованиям московского стандарта реновации. Кроме того, в здании четыре квартиры оборудовали для проживания инвалидов-колясочников. В доме обустроят подземную парковку для 57 машино-мест.

В сентябре в эту новостройку должна переехать 181 семья, то есть 469 жителей двух соседних домов. В программу реновации в Новогирееве внесли 72 жилых дома. Всего в этом районе новые квартиры должны получить более 16 тысяч горожан.

В конце июня 2023 года Собянин посетил новую школу в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. Она должна открыться 1 сентября. Учебное заведение построили на улице Большое Понизовье, она рассчитана на более чем тысячу учеников. Здание будет включено в состав школы № 2094.

Также 1 сентября здесь откроется детский сад. В него смогут пойти 220 воспитанников.

Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после реконструкции