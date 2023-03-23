Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин осмотрел после завершения строительства спорткомплекс с бассейном в столичном районе Измайлово. В нем разместится Училище олимпийского резерва № 1.

"Район Измайлово активно развивается. Построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района", – сказал мэр в ходе осмотра здания.

Спорткомплекс возвели на месте бывшего гимнастического зала Московского училища олимпийского резерва № 1 на 16-й Парковой улице. Он представляет из себя трехэтажное здание, в котором, помимо бассейна, предусмотрены помещения для занятий художественной гимнастикой и хореографией, саун и тренажерный зал. Также там оборудовали медкабинет и лабораторию для анализа воды.

Общаясь с журналистами, градоначальник затронул и тему реновации. По его словам, реализация программы в Измайлове идет с опережением запланированных сроков. Так, первый ее этап в этом районе, который предусматривает расселение 26 домов, завершат уже в текущем году.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве по одобренным в прошлом году проектам комплексного развития территорий возведут 32 спортивных объекта. Они появятся в десяти столичных округах. Больше всего спорткомплексов планируется открыть в СВАО – 14 объектов.

"Мой район. Обратная связь": завершен капитальный ремонт многоквартирного дома в Измайлове

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