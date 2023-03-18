Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты возведут 32 спортивных объекта в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"В 10 столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Больше всего – в Северо-Восточном: здесь построят 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров. Среди районов по количеству спортивных объектов лидирует Отрадное, где запланировано 3 спорткомплекса", – написал градоначальник.

По словам Собянина, подобные учреждения построят для массового посещения людей самых разных возрастных категорий и уровней подготовки. Это поможет сделать спорт еще более доступным для жителей Москвы, подчеркнул мэр.



Кроме того, специалисты построят в Марьиной роще скалолазный центр, а на территории района Южное Тушино – семейный центр спорта и развития для детей.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Ивановском районе Москвы хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Территорию под строительство объекта с площадью более 16 тысяч квадратных метров выставят на аукцион.

Собянин: в этом году завершится строительство еще 14 объектов спортивной инфраструктуры

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