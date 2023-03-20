Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

Сергей Собянин рассказал, что новая станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут.

"Солнцевская ветка продолжает строиться и дойдет до станции "Внуково" – от "Сити" (деловой центр "Москва-Сити". – Прим. ред.) до "Внуково". Это 30 километров – одна из самых протяженных линий и уникальных для Москвы, потому что москвичи получат от центра до аэропорта Внуково прекрасную магистраль, прекрасную доступность, от "Сити" до "Внуково" – 40 минут гарантированных для того, что отсюда с этой станции прямо непосредственно зайти в терминал аэропорта", – сказал градоначальник в ходе осмотра новой станции метро "Аэропорт Внуково".

По словам мэра Москвы, для жителей поселения Внуковского и других соседних поселений появится метро в шаговой доступности, что является важным моментом для улучшения транспортной доступности в данном районе.

Собянин также уточнил, что в этом году будет запущен четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Таким образом, местные жители получат наземное метро. Кроме того, в районе Внуково развивается и социальная инфраструктура.

"Строится спортивный комплекс, реконструируется поликлиника, благоустраивается. Так что Внуково становится полноценным районом города Москвы", – заявил градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в настоящее время на будущей станции "Аэропорт Внуково" завершается устройство основных конструкций и переустройство инженерных коммуникаций, кроме того, проводятся архитектурно-отделочные работы. Эта станция в данный момент готова на 59%.

Отмечается, что через подземный переход станция "Аэропорт Внуково" будет иметь выходы в терминал А аэропорта, подземный терминал "Аэроэкспресса", на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Это станцией столичного метрополитена будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки.

Станция "Аэропорт Внуково" находится на участке Солнцевской линии метро длиной 4,9 километра с двумя станциями. На участке от станции "Пыхтино" до "Аэропорт Внуково" поезда будут следовать на поверхность, проезжая по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 метров, а потом будут вновь уходить под землю.

В пресс-службе добавили, что продление линии метро до аэропорта Внуково улучшит транспортную доступность для порядка 350 тысяч жителей и работников в районе Внуково, а также поселений Внуковского, Марушкинского, Филимонковского. Кроме того, в пашей доступности от метро живут 25 тысяч человек. Для них время в пути сократится на 20–40 минут.

Благодаря новой станции повысится качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта, их время в пути сократится в 1,5 раза.

В материале добавили, что в районе Внуково возводится спорткомплекс на улице Изваринской, владении 2. В трехэтажном комплексе площадью 4 тысяч квадратных метров обустроят бассейн 25 на 16 метров, детский бассейн 10 на 6 метров и тренажерный зал. В данный момент спортивный комплекс выполнен на 72%. Планируется, что строительство спорткомплекса завершится в этом году.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты приступили к работам по примыканию станции метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро к существующему подземному переходу в аэропорт.

По его словам, для проведения работ по примыканию потребуется временно закрыть участки пешеходного перехода между входным павильоном со стороны 1-й Рейсовой улицы и терминалом Внуково в период с 2 марта по 15 июня текущего года.



"Мой район. Обратная связь": станцию "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

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