Бочкарев рассказал, что станцию метро "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты приступили к работам по примыканию станции метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро к существующему подземному переходу в аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

По его словам, укладка бетона выполнена почти на три четверти.

"Высокая готовность основных конструкций вестибюля позволяет приступить к комплексу работ по их примыканию к подземному переходу, который позволит пассажирам из метро попасть прямо в терминал аэропорта", – заявил Бочкарев.

Он добавил, что для проведения работ по примыканию потребуется временно закрыть участки пешеходного перехода между входным павильоном со стороны 1-й Рейсовой улицы и терминалом Внуково в период с 2 марта по 15 июня текущего года.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов заявил, что перекрытия не коснутся перехода со стороны аэропорта к поездам "Аэроэкспресса". Для пассажиров обеспечат проход, заявил он. Он будет осуществляться по наземному участку с регулируемым пешеходным переходом напротив гостиницы. Территорию оборудуют указательными знаками и схемой движения.

Кравцов также рассказал, что на станции "Аэропорт Внуково" организовали архитектурную отделку и монтаж инженерных систем.

Ранее Бочкарев рассказал, что недалеко от станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро создали многофункциональные общественные пространства. По его словам, они могут стать центрами притяжения для жителей столицы и пассажиров метрополитена.

Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 200 тыс поездок





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