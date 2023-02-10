Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел новое здание детской поликлиники, ход строительства здания школы № 1474 и детсада в Ховрине. Он рассказал, что медучреждение примет первых пациентов в апреле этого года.

По его словам, поликлиника на улице Зеленоградской уже готова, осталось лишь решить формальные моменты, связанные с документами и донастройкой оборудования.

Мэр Москвы напомнил, что в районе реконструируют еще две поликлиники. Собянин уточнил, что в одной работы уже завершили, в другой они еще продолжаются.

"Они по комфорту почти не отличаются от новых, но в новых, конечно, лучше. Здесь больше воздуха, пространства", – сказал градоначальник.

Главврач детской поликлиники № 133, чей филиал переедет в новое здание, Дина Русинова поблагодарила мэра и подчеркнула, что оно в 2,5 раза больше старого.

Строительство поликлиники начали в первом квартале 2021 года в рамках городской адресной инвестиционной программы. Четырехэтажное здание рассчитано на 320 посещений в смену. Там будут работать 82 человека, включая 37 врачей. В поликлинике также установили современное оборудование, в том числе рентген, аппараты УЗИ, ЭКГ.

При посещении Ховрина мэр осмотрел и ход строительства нового здания на территории школы № 1474. Собянин предположил, что это будет одна из самых современных школ. Он поручил гендиректору компании-подрядчика ООО "СКР" Николаю Кудлаю ускорить работы, чтобы 1 сентября в образовательное учреждение уже пошли дети.

"Работы идут полным ходом. На объекте порядка 250 человек. Приступаем к чистовой отделке, выполняются инженерные системы", – отметил Кудлай.

Он также указал, что уникальность корпуса заключается в атриуме в центральной зоне, где можно сделать лекторий, кинотеатр, а также танцевальный или концертный зал.

Пятиэтажное здание на улице Клинской на 500 учеников начали строить в январе 2021 года. Учебные помещения там оснастят раздвижными перегородками, что позволит проводить занятия в малых группах. В здании также появятся лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон.

Кроме того, Собянин осмотрел строительство нового детского сада на 350 детей в Проектируемом проезде № 5457. В трехэтажном здании обустроят бассейн, а в групповых установят раздвижные трансформируемые перегородки. Во дворе появятся спортивная и прогулочные площадки с навесами и малыми архитектурными формами.

Детсад войдет в состав школы № 1474. Строительные работы там планируют завершить весной 2023 года.

Ранее Собянин рассказал, что работы по комплексной модернизации корпусов больницы имени И. В. Давыдовского выполнены почти на 90%. По его словам, главный корпус ГКБ, которая известна как Яузская больница, является одним из самых старых стационаров Москвы.

Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского рассчитана на 385 коек. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 24 тысяч пациентов, а с начала 2023 года – больше 2 тысяч человек.



Собянин рассказал о результатах работы по программе "Мой район" в районе Ховрино

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