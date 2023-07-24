10:14Общество
Реставраторы приступили к обследованию иконы "Троица"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Ящик с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева вскрыли, сообщает ТАСС со ссылкой на Реставрационный центр имени Грабаря.
Его специалисты приступили к обследованию иконы после экспонирования в храме Христа Спасителя. Сколько времени займет исследование, не уточняется.
Ранее гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, пока там не создадут необходимые условия для ее хранения.
По ее словам, обязательства на себя берет не только Свято-Троицкая Сергиева лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Рублева.
О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи. Соглашение о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет с возможностью продления.
4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробыла там до 19 июля.
Икону "Троица" Рублева передали в пользование Троице-Сергиевой лавре
Читайте также