Реставраторы приступили к обследованию иконы "Троица"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ящик с иконой "Святая Троица" Андрея Рублева вскрыли, сообщает ТАСС со ссылкой на Реставрационный центр имени Грабаря.

Его специалисты приступили к обследованию иконы после экспонирования в храме Христа Спасителя. Сколько времени займет исследование, не уточняется.

Ранее гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, пока там не создадут необходимые условия для ее хранения.

По ее словам, обязательства на себя берет не только Свято-Троицкая Сергиева лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Рублева.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи. Соглашение о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет с возможностью продления.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробыла там до 19 июля.

Икону "Троица" Рублева передали в пользование Троице-Сергиевой лавре