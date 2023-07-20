"Троица" не сможет находиться в Троице-Сергиевой лавре, пока не будет условий

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, пока там не создадут необходимых условий для ее хранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Третьяковской галереи Елену Проничеву.

По ее словам, обязательства на себя берет не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Рублева.

"И вопрос не стоит смогут ли – пока для "Троицы" не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно", – подчеркнула Проничева.

Условия для передачи иконы в лавру тщательно проработала команда реставраторов и хранителей Третьяковской галереи, все эти годы наблюдавшая за ее состоянием. На территории лавры "Троица" будет находиться исключительно в климатической витрине, где должна поддерживаться температура воздуха 19 градусов, а относительная влажность – от 50 до 55%. Помещение, в котором расположится витрина, оборудуют газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны.

Соглашение о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет с возможностью продления.

Церемония утверждения договора о безвозмездной передаче иконы "Троица" Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре от Третьяковской галереи состоялась 12 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в Александро-Невской лавре. Документ о передаче подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробыла там до 19 июля.

Икону "Троица" Рублева передали в пользование Троице-Сергиевой лавре