Икону "Троица" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Фото: ТАСС/Министерство культуры РФ

В Санкт-Петербурге состоялась церемония утверждения договора о безвозмездной передаче иконы "Троица" Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре от Третьяковской галереи. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Мероприятие проходило в Александро-Невской лавре. На нем присутствовали в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Документ подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

"Историческое событие совершилось. <...> Прошло – надеемся, безвозвратно, – то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность", – приводятся в сообщении слова главы РПЦ.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробудет там до 19 июля, после чего ее вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где сейчас находится копия святыни.



Паломники подошли к иконе "Троица" после завершения литургии в храме Христа Спасителя