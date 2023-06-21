Глава Центра Грабаря допустил, что реставрация "Троицы" займет больше года

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Предположительный срок восстановления иконы "Троица" Андрея Рублева впоследствии может увеличиться и превысить год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора реставрационного Центра имени Грабаря Дмитрия Сергеева.

"Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы. <...> Оценка, которая была дана (министром культуры Ольгой Любимовой. – Прим. ред.), – год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", – сказал Сергеев.

По его словам, бывали случаи, когда реставраторам удавалось закончить работы раньше намеченного времени. Тем не менее они крайне редки, и в отношении "Троицы" процесс восстановления, вероятно, затянется.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробудет там до 19 июля, после чего ее вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где сейчас находится копия святыни.

Из-за состояния иконы на повестке стоит вопрос ее реставрации. По этому поводу глава Минкультуры РФ Ольга Любимова недавно предположила, что работы по восстановлению "Троицы" могут занять до одного года, и заметила, что точные сроки назвать пока сложно.



Икону "Троица" отправят на реставрацию в середине июня