В РПЦ предложили ввести в школах уроки церковнославянского языка

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В школьную программу следует ввести уроки церковнославянского языка, чтобы способствовать сохранению традиционных ценностей и искоренению иностранных заимствований из русского языка. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Русской православной церкви епископ Луховицкий Евфимий.

"Помимо запретительных мер <...> важно было бы использовать и какие-то меры поддержки развития русского языка, и в том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. <...> Было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе", – сказал священнослужитель.

Он напомнил, что духовно-нравственные ценности, о которых сегодня все чаще говорят в России, транслируются в общество именно через церковь. Именно поэтому Евфимий считает важным изучение церковнославянского, который является языком церкви. Кроме того, это стало бы дополнительным инструментом адаптации к русской культуре мигрантов, добавил он.

"Надо выстраивать приоритеты (в образовательной программе. – Прим. ред.). В противном случае нам действительно будет очень сложно донести до молодого поколения те смыслы, те ценности, хранителем которых выступает церковь", – подытожил епископ.

Ранее в РПЦ выступили за запрет изображений с человеческим лицом для иллюстрации искусственного интеллекта, программ и других неодушевленных предметов. Что касается ИИ, то там объяснили идею так – человек должен понимать, что общается с роботом, а не живым существом. Также в РПЦ считают необходимым ввести ответственность для разработчиков за транслируемую искусственным интеллектом информацию.

