Раскольническая Православная церковь Украины перешла на новый календарь – СМИ

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Руководство раскольнической Православной церкви Украины приняло решение перейти на новоюлианский календарь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Громадське".

Отмечается, что в ходе архиерейского собора это решение поддержали почти все епископы, против выступил только один из них, еще один воздержался.

Новоюлианский календарь используется и другими православными церквями, например Константинопольской, Румынской и Болгарской. По нему Рождество празднуется 25 декабря, а не 7 января.

Смещаются и другие праздники, например, Крещение будет отмечаться 6 января, а не 19-го. При этом некоторые важные религиозные даты это никак не затрагивает, в том числе Пасху и Троицу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил ликвидировать Украинскую православную церковь. Он обвинил УПЦ в эскалации и нежелании идти на диалог и заявил, что в стране должна быть только одна каноническая церковь.

