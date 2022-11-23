Совфед осудил внесение в Раду запрета на Украине РПЦ и подчиненных ей организаций

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Пытаясь запретить на Украине деятельность Русской православной церкви и подчиненных ей организаций, Киев продолжает борьбу с прошлым, заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, деятельность на территории страны осуществляет Украинская православная церковь (УПЦ).

"А что касается тех храмов, которые находятся на территориях, подконтрольных России, – у нас свобода вероисповедания, которая обеспечивается в полной мере", – заявил он.

Цеков считает, что успешно сформированное во времена СССР государство – Украина – в настоящее время разрушает действующее правительство.

Ранее в Верховную раду внесли проект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав.

Накануне Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях УПЦ. В ходе мероприятий на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области была обнаружена пророссийская литература.



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