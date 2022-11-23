11:11Политика
СБУ заявила об обнаружении "пророссийской литературы" в помещениях УПЦ
Фото: depositphotos/mariakarabella
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что контрразведывательные мероприятия в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершены. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что мероприятия прошли на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.
"В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира", – говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре. По ее словам, такие действия являются новым проявлением аморальности и безнравственности киевского режима.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.
О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.
В СБУ свои действия назвали "контрразведывательными мероприятиями".
Киево-Печерскую лавру государство передало во владение Украинской православной церкви. УПЦ считает, что у Православной церкви Украины имеются планы по захвату лавры. Предполагается, что эти планы пытаются реализовать с помощью создания мужского монастыря.
Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре
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