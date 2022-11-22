Песков прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным военным действием Киева против Русской православной церкви, сообщает RT.

По его словам, украинская сторона давно воюет с РПЦ.

"Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия", – сказал представитель Кремля.

Ранее Служба безопасности Украины прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре, назвав свои действия "контрразведывательными мероприятиями". В СБУ подчеркнули, что проверяют данные об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия и другие.

О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.

Киево-Печерскую лавру государство передало во владение Украинской православной церкви. УПЦ считает, что у Православной церкви Украины имеются планы по захвату лавры. Предполагается, что эти планы пытаются реализовать с помощью создания мужского монастыря.

СБУ сочла подозрительными слова молитвы, исполненной в стенах Киево-Печерской лавры

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