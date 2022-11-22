СБУ прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Служба безопасности Украины прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре, назвав свои действия "контрразведывательными мероприятиями".

"Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", – говорится в сообщении в телеграм-канале спецслубы.

Отмечается, что в ходе мероприятий проверяются данные об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия и другие.

О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.

Киево-Печерскую лавру государство передало во владение Украинской православной церкви. УПЦ считает, что у Православной церкви Украины имеются планы по захвату лавры. Предполагается, что эти планы пытаются реализовать с помощью создания мужского монастыря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что методы Службы безопасности Украины напоминают ИГИЛ и Аль-Каиду (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).

По ее словам, в этом нет ничего удивительного, так как первоначальные причины появления этих структур одинаковы.



СБУ сочла подозрительными слова молитвы, исполненной в стенах Киево-Печерской лавры

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!