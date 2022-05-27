Украинская православная церковь объявила о своей независимости

Фото: mitropolia.kiev.ua

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата объявил о независимости от РПЦ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте УПЦ.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", – говорится в документе.

В конце марта в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также документ предполагает изъятие объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях у подконтрольных РПУ организаций.

Комментируя данную новость, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что запрет деятельности УПЦ Московского патриархата на Украине усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и создаст еще больше ненависти и насилия. Он также отметил, что УПЦ управляется самостоятельно, а единственная ее связь с РПЦ заключается в каноническом единстве.

