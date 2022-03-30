В Кремле негативно отнеслись к проекту закона о запрете РПЦ на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кремле оценили внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете в стране деятельности Русской православной церкви. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Реакция крайне негативная", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что запрет деятельности УПЦ Московского патриархата на Украине усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и создаст еще больше ненависти и насилия.

По его словам, у УПЦ Московского патриархата есть права самоуправления, она владеет имуществом, назначает своих епископов и священников. При этом единственная связь с РПЦ заключается в каноническом единстве.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины и изъятии ее имущества. Документ предполагает, что правительство страны должно принять меры по изъятию объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях у таких организаций.

