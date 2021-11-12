В УПЦ назвали Порошенко последователем сатаны

04:39
Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую УПЦ, стал последователем сатаны.
"Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами – последователями сатаны, место которого в вечном аду", – приводит слова митрополита Климента РИА Новости.
Он отметил, что в истории были случаи, когда гонители осознавали содеянное и просили покаяние.
"Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители <...> становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника.. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто", – добавил митрополит.
В ноябре 2018 года Порошенко и патриарх Варфоломей заключили соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод УПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан также призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.
Во время президентства Порошенко в УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
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