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03:27

Священника "новой церкви" Украины задержали в Крыму

религия политика

03:27

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Руководителя информационного отдела Православной церкви Украины (ПЦУ) "архиепископа" Климента (Куща) 3 марта задержали в Крыму.

Служителя новой церковной структуры арестовали на автовокзале Симферополя. По словам его адвоката Николая Полозова, причиной стало мелкое хулиганство – «якобы нецензурная брань».

Позже адвокат сообщил, что священника отпустили без составления протокола. Информацию подтвердила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как пишет РИА Новости, "архиепископ" планировал посетить судебное разбирательство по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону, который обвиняется в РФ в содействии терроризму.

По версии следователей, в 2017 году он, находясь на Украине, через интернет просил школьницу из Сочи заложить бомбу и взорвать ее на выпускном вечере.

14 февраля наместника Десятинного монастыря УПЦ (Московского патриархата) архимандрита Гедеона (Харона) задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

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религия политика

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