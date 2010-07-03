Сербская православная церковь отказалась признавать "новую церковь" Украины

Сербская православная церковь (СПЦ) отказалась признать "новую церковь" Украины и призвала Константинопольский патриархат отозвать томос об автокефалии структуры. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 февраля.
В коммюнике подчеркивается, что СПЦ не признает ни саму церковь, ни ее духовенство. В этой связи сербским иерархам и клирикам рекомендовано отказаться от общения с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Сергей Думенко) и представителями структуры, которой он руководит.
В СПЦ отметили, что так называемый "объединительный собор", в результате которого была создана ПЦУ, "еще глубже выкопал ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины".
Сербская церковь также осудила "вторжение" патриарха Константинопольского Варфоломея на каноническую территорию Русской церкви и призвала его "пересмотреть принятые до сего дня решения", дабы восстановить единство в православном мире.
15 декабря 2018 года на Украине при поддержке президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея состоялся так называемый "объединительный собор". Была создана "новая церковь" Украины, во главе которой встал "митрополит" непризнанного Киевского патриархата Епифаний.
9 января текущего года члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ.
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