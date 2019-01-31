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19:20

Путин назвал реформу церкви на Украине полностью политизированной

политика религия

19:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициаторы нового церковного проекта на Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь. Этим они напоминают "безбожников", которые преследовали священников и верующих в XX веке, заявил Владимир Путин.

Президент РФ выступил с речью на мероприятии, посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела", – сказал Путин, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что РФ уважала и продолжит уважать независимость церковной жизни. Однако, по мнению президента, власти России оставят за собой право реагировать и делать все, чтобы защитить права человека, в том числе и на свободу вероисповедания.

Он добавил, что на Украине сегодня реализуется проект, который, в сущности, не имеет отношения к вере. По мнению президента, его построили исключительно на борьбе за власть. Путин заявил, что его инициаторы как будто "учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей".

14 января патриархат в Стамбуле представил текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Текст томоса представлен на украинском, греческом и английском языках. В документе говорится, что Константинопольский патриархат признает ПЦУ своей духовной дочерью.

политика религия

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