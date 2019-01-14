Константинопольский патриархат опубликовал украинский томос

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Вселенский патриархат в Стамбуле представил текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Это произошло на девятый день после вручения документа новой украинской структуре, передает ТАСС .

Текст томоса представлен на украинском, греческом и английском языках. В документе говорится, что Константинопольский патриархат признает ПЦУ своей духовной дочерью и призывает все мировые Православные церкви "признавать ее, как сестру". Новую структуру также рекомендуется вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины".

Помимо этого, Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на Украине, а все "значительные вопросы" новая церковь должна решать через Константинополь. Она также не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической УПЦ.

Ранее представитель Русской православной церкви заявил, что на Украине наблюдается беспрецедентное вовлечение властей во внутренние дела православных верующих. Он также предположил, что украинский президент Петр Порошенко, усомнившийся в каноничности РПЦ, "считает себя религиозным лидером".