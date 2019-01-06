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12:18

Константинопольский патриарх передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

политика религия за рубежом

12:18

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Фото: ТАСС/Serg Glovny

Константинопольский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию томос об автокефалии, сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия.

Томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх подписал накануне. На мероприятии присутствовали Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Варфоломею письмо, в котором призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.

ПЦУ учредили 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве с участием представителей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

политика религия за рубежом

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