Константинопольский патриарх передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

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Константинопольский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию томос об автокефалии, сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия.

Томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх подписал накануне. На мероприятии присутствовали Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Варфоломею письмо, в котором призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.

ПЦУ учредили 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве с участием представителей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).