В РПЦ ответили на призыв Порошенко "показать томос"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Украине наблюдается беспрецедентное вовлечение властей во внутренние дела православных верующих, заявили в РПЦ. Манипуляции с религиозной сферой носят абсолютно беззаконный характер.

Представитель РПЦ в комментарии RT заявил, что Петр Порошенко "вероятно, считает себя религиозным лидером". "Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины тогда, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, у Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела", – считает представитель церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви. "И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ) покажут томос", – заявил украинский лидер.

Константинопольский патриарх Варфоломей передал 6 января предстоятелю новообразованной православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию томос об автокефалии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Варфоломею письмо, в котором призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.

ПЦУ учредили 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве с участием представителей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).