Епископа канонической УПЦ отказались пустить на Украину

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Наместника Десятинного монастыря УПЦ (Московского патриархата) архимандрита Гедеона (Харон) задержали в киевском аэропорту "Борисполь" и собираются депортировать.

Как рассказал епископ в видеообращении в Facebook, пограничники не пропустили его на паспортном контроле, мотивируя тем, что его гражданство недействительно.

"Просто вот, так сказать, религиозное политическое давление и беспредел, который сегодня происходит на Украине", – сказал Гедеон.

По данным украинских СМИ, 5 февраля епископ выступил в конгрессе США с речью, в которой рассказал о дискриминации канонической Церкви украинскими властями.

Также он передал госсекретарю США Майку Помпео и конгрессменам воззвание, в котором УПЦ просит рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих.

Спикер главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook написал, что епископ занимается "антиукраинской пропагандой и является активным адептом русского мира".

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви. Патриарх Кирилл назвал ситуацию глобальной борьбой против православия в мире.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии "новой церкви" на Украине, созданной на основе двух неканонических церквей.

На Украине действуют три православные организации, две из которых – Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь – не признаны церквями других стран. Каноническим считается только Московский патриархат (УПЦ МП).