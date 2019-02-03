В РПЦ назвали "жалким зрелищем" церемонию интронизации Епифания

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Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал "жалким зрелищем" церемонию возведения на престол главы новой украинской церкви Епифания.

"Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли", – приводит слова Волкова ТАСС. По его словам, невысокий уровень гостей на интронизации доказывает, что мировое православие не хочет раскола церквей.

На мероприятии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, представители правительства, иностранные делегации. Церковное сообщество было представлено примерно 60 епископами, в том числе иерархами Константинопольского патриархата.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на которым был избран предстоятель новой украинской церкви. В соборе участвовали представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. К ним также присоединились двое епископов УПЦ Московского патриархата. После собора президент Украины Петр Порошенко объявил о создании независимой украинской церкви.

Владимир Путин обвинил инициаторов нового церковного проекта на Украине в грубом вмешательстве в церковную жизнь и сравнил их с "безбожниками", которые преследовали священников и верующих в XX веке.