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15:11

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ

политика религия за рубежом

15:11

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Фото: ТАСС/Zuma

Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает РИА Новости.

Для этого документ перевезли в Стамбул. После окончательного оформления томоса, его снова вернут в украинскую столицу.

Место для хранения документа пока не выбрано. Возможно, его передадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника "София Киевская".

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии православной церкви Украины, подписанный им 5 января.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, направил Варфоломею письмо с призывом отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.

политика религия за рубежом

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