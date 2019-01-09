Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ

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Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает РИА Новости.

Для этого документ перевезли в Стамбул. После окончательного оформления томоса, его снова вернут в украинскую столицу.

Место для хранения документа пока не выбрано. Возможно, его передадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника "София Киевская".

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии православной церкви Украины, подписанный им 5 января.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, направил Варфоломею письмо с призывом отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.