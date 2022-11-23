В МИД России прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре, которые устроили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

"Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, такие действия являются новым проявлением аморальности и безнравственности киевского режима.

Накануне Служба безопасности Украины прокомментировала обыски в Киево-Печерской лавре, назвав свои действия "контрразведывательными мероприятиями". В СБУ подчеркнули, что проверяют данные об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия и другие.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.

О том, что сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре, ранее сообщило украинское интернет-издание.



Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре

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