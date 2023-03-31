В офисе Зеленского призвали ликвидировать УПЦ

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил ликвидировать Украинскую православную церковь (УПЦ), сообщает РИА Новости.

"Уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее", – отметил он.

По мнению Подоляка, в стране должна быть единственная украинская каноническая церковь.

Кроме того, он сравнил каноническую УПЦ с "гнойником, который необходимо хирургически закрыть", обвинив ее в эскалации и нежелании идти на диалог.

Накануне украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

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