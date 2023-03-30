Киевский суд принял к рассмотрению иск лавры

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Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обители протоиерея Никиту Чекмана.

Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля в 11:00. В иске говорится о необходимости запретить заповеднику на время суда совершать действия, которые препятствуют деятельности религиозной общины.

В то же время суд удовлетворил ходатайство монастыря, чтобы органы госвласти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории лавры.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что нарушение прав верующих на Украине является безбожием и сатанизмом. Она подчеркнула, что невозможно мириться с ситуацией, которая творится в стране.

Сотни верующих пришли в Киево-Печерскую лавру в день окончания ультиматума

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