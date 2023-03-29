Матвиенко назвала безбожием и сатанизмом нарушения прав верующих на Украине

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушение прав верующих на Украине является безбожием и сатанизмом. Она подчеркнула, что невозможно мириться с ситуацией, которая творится в стране.

"И соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию – нельзя молчать. Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Совфед принял заявление по нарушениям прав верующих на Украине. Сенаторы призвали мировые парламенты потребовать от киевского режима остановить дискриминацию религиозных людей.

"Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты иностранных государств, международные парламентские организации занять принципиальную позицию", – отмечается в сообщении.

Члены верхней палаты российского парламента заявили, что решительно осуждают нарушение прав верующих. Они указали, что Киев пытается навязать украинцам сформированную при западной поддержке околополитическую структуру. Они добавили, что УПЦ подвергается гонениям, ее лишают главной святыни – Киево-Печерской лавры. Парламентарии обратили внимание и на факт надругательства над Кораном.

По словам сенаторов, Киев нарушает право людей на свободу мысли, совести и религии, которые были гарантированы международными документами ООН: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климен прокомментировал ситуацию, назвав это предписание незаконным. Он подчеркнул, что такие ультиматумы невозможны в рамках украинского законодательства.

Священников выгнали из храма УПЦ в Ивано-Франковске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!