В УПЦ заявили, что не могут выполнить предписание покинуть Киево-Печерскую лавру

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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не выполнит предписание покинуть Киево-Печерскую лавру. Это незаконно, сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климен.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание.

По словам главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, такое распоряжение стало "апогеем беззакония". Он назвал его "безжалостным актом преследования".

"Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений", – указал Легойда.

Так, на сайте обители опубликовали предупреждение исполняющего обязанности генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра". Согласно документу, монахам следует покинуть здание до 29 марта 2023 года. Причиной является расторжение договора аренды.

Ранее говорилось, что СБУ организовало проверки на объектах канонической УПЦ в Черкасской, Волынской областях и части Херсонской области. Мероприятия, в частности, проводили в Успенском соборе Херсона, управлении Уманско-Звенигородской епархии Умани, Каневском Успенском соборе Черкасской области.

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