СБУ организовала проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Служба безопасности Украины проводит проверки на объектах канонической Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской областях и части Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Мероприятия, в частности, проводят в Успенском соборе Херсона, управлении Уманско-Звенигородской епархии Умани, Каневском Успенском соборе Черкасской области, Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии.

Сотрудники СБУ начали обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября. До этого спецслужбы возбудили уголовное дело после якобы исполнения песни о прославлении России.

Позже спецслужбы сообщили об обнаружении пророссийской литературы, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах. Ее якобы применяли и для пропаганды русского мира.



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