Киевские власти открыто стали врагами православной веры – Медведев

Фото: Минобороны РФ

Нынешние власти Украины являются открытыми врагами православной христианской веры, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее в Верховную раду внесли проект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав.

Сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях УПЦ. В ходе мероприятий на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области была обнаружена пророссийская литература.

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