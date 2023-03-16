Патриарх Кирилл прокомментировал требование к УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", – заявил патриарх в видеообращении на сайте РПЦ.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

После этого председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климен прокомментировал ситуацию, назвав это предписание незаконным. Он подчеркнул, что такие ультиматумы невозможны в рамках украинского законодательства.

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