В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печорской лавры

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Наместник Киево-Печорской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что богослужения раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) привели к почернению крестов на Трапезной Церкви, передает РИА Новости.

"Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной Церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь)", – отметил Павел в обращении к украинским властям.

Митрополит подчеркнул, что из-за почернения крестов "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". Как говорят священники, в ПЦУ нет той преемственности, которая обуславливает передачу священства церкви напрямую от апостолов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября 2022 года. До этого спецслужбы возбудили уголовное дело после якобы исполнения песни о прославлении России.

В марте 2023 года на сайте обители было представлено уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть территорию монастыря. Сделать это предписывается до 29 марта.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климен, в свою очередь, заявил, что Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не выполнит это требование, поскольку оно незаконно с точки зрения местного законодательства.

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