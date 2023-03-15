Захарова заявила, что УПЦ находится в заложниках у киевского режима

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Украинская православная церковь (УПЦ) находится в заложниках у бандитского режима украинской стороны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова министра культуры Украины Александра Ткаченко. Он ранее заявил, что монахи канонической УПЦ могут не покидать Киево-Печерскую лавру лишь в том случае, если перейдут к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

10 марта на сайте обители было представлено уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть территорию монастыря до 29 марта. Подобное решение было обусловлено якобы расторжением договора аренды.

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климен назвал данное распоряжение незаконным. По его словам, подобные ультиматумы не имеют ничего общего с украинским законодательством.

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